L'AOU Federico II di Napoli accetta di risarcire 80.000 euro per infezione ospedaliera a seguito di intervento

Lo Studio Associato Maior: “Transazione stragiudiziale per un 50enne della provincia di, vittima di gravedel sito chirurgico”L’AziendaUniversitariaII dihato dicon un importo pari a 80.000un paziente di 50 anni della provincia di, vittima di una gravedel sito chirurgico, sviluppatasi dopo undi stabilizzazione della colonna vertebrale. Il risarcimento consegue a una vincente battaglia legale condotta dallo Studio Associati Maior, rappresentato dagli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, con il supporto del medico legale Dott. Marcello Lorello. La difesa dell’Ospedale aveva inizialmente contestato la correlazione tra l’e il ricovero ospedaliero, in quanto non è stato possibile identificare il germe responsabile del quadro infettivo.