L’antiviolenza dichiara il vero Valladolid – Las Palmas su richiesta della polizia

2025-02-25 23:13:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque:In esso– LasVenerdì prossimo c’è molto in gioco sia per i locali che per i visitatori. Entrambe le squadre Sono separati da otto puntidall’areasalvezza che i marcani segnano la posizione di Colista in cui ii sono immersi.Questo, precisamente, insieme alle umiliazioni vissute dal Pucela in diversi giochi, come lo scorso fine settimana a Bilbao, hanno portato la Federazione di Peñas a North Federation a annunciare un protesta nei dintorni di José Zorrilla primapartita e durante la prima parte, non entra nel campo fino alla pausa. Il Pucela sta attraversando una crisi istituzionale con Ronaldo Nazário Lontano dalla città e dall’entità durante la campagna e le recenti uscite dei loro importanti uomini nel consiglio di amministrazione, David Espinar e Matt Fenert.