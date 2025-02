Lanazione.it - L’annuncio dell’Usl: pronta a giugno la Casa di comunità

Leggi su Lanazione.it

FABRO Ladisarà. Lo ha anticipato il direttore generale, Piero Carsili, partecipando all’incontro promosso dal comitato Cosp, per la salute pubblica. Carsili ha definito l’incontro un esempio di occasione costruttivadi cui c’è molto bisogno. Di assoluta rilevanza è infatti l’interazione tra istituzioni, cittadini, terzo settore ed aziende sanitarie, per poter intraprendere un percorso fatto di confronto e proposte, ma anche di critiche, purché costruttive e finalizzate ad evidenziare le criticità da punti di vista diversi. Si è parlato anche delladidi Orvieto, per la quale c’è un rischio classificato "medio" di non veder realizzata l’opera entro il termine di fine marzo 2026, data limite per poter fruire dei fondi del Pnrr messi a disposizione per la realizzazione del progetto, come sottolineato dal consigliere regionale Francesco Filipponi.