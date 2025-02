Ilfoglio.it - L’anniversario

I libri che entrano così tanto e con tanta sensibilità nel profondo segreto della famiglia colpiscono per audacia, coraggio, anche un po’ per morbosità. Perché morbosità? Guardare all’ambiente dentro al quale abbiamo passato così tanto tempo della nostra vita, quando non avevamo scelta, quando eravamo prigionieri, non è morboso, ma è l’atto integro e riparatore di affrontare un rimosso collettivo. La famiglia patriarcale tradizionale, quella in cui alla madre è sottratta la dignità di essere anche solo forza lavoro per lo stato, è il regime totalitario del nostro privato. "" di Andrea Bajani (Feltrinelli), un libro raffinato e intimista, è scritto non con lo stile cinematografico del romanzo tradizionale ma con lo stile del personal essay, ed è salito subito ai posti alti delle classifiche di vendita, prima al terzo, poi al secondo nella narrativa italiana.