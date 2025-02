Oasport.it - Lando Norris il più veloce del day-1 nei test di Sakhir. Leclerc e la Ferrari non cercano il tempo

Finita nell’album dei ricordi la prima giornata didel Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di, in Bahrain, si è un po’ ripreso il discorso da dove lo si era interrotto, ovvero con la McLaren davanti.ha ottenuto il migliordel day-1 con il crono di 1:30.340. Il britannico ha preceduto di 0.157 il connazionale George Russell con la Mercedes e di 0.244 il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull).Grande prestazione di, che ha messo in mostra una grande consistenza sia sul giro secco che sul passo gara, vista la notevole serie di gira fatta con benzina nel serbatoio.in quarta posizione con Charles. Il monegasco ha siglato un crono di 448 millesimi più lento di, ma a differenza dei competitors non è andato a caccia del super crono quando le condizioni erano maggiormente propizie.