Fanpage.it - L’AIA interviene e chiude le polemiche sul gol di Arnautovic: “Regolare”. I tre parametri utilizzati

Leggi su Fanpage.it

Il gol diè da considerare regolare in Inter-Lazio? De Vrij non ostacola il portiere Mandas e non è in posizione di fuorigioco? A rispondere in modo definitivo ci ha pensato l'AIA che ha considerato corretta la decisione di Fabbri di convalidare la rete.