Lady Gaga, Rose Villain, Coma Cose tra gli album in uscita a Marzo 2025

L’ondata sanremese continua a prolungarsi sul mercato musicale con gliin, che vedranno alcuni dei protagonisti della 75esima edizione della kermesse canora, insieme ai ritorni di attesissime star internazionali.– Mayhem (7): La nuova era musicale dell’artista è partita lo scorso agosto quando a sorpresa appariva insieme a Bruno Mars nel video e nel brano atmosfere 70s, Die With A Smile, prima collab tra i due cantautori, vincitrice del Grammy Award come miglior performance pop di un duo gruppo ed arrivata in vetta alla chart Billboard. Nel mese di ottobre arrivava Disease, che virava su toni dance pop, seguita dall’attuale singolo Abracadabra presentato nel corso della cerimonia dei Grammy lo scorso 2 febbraio. Sono quattordici le tracce del settimo lavoro in studio di, che arriva a cinque anni di distanza da Chromatica: insieme a Bruno Mars, è presente il feat di Gesaffelstein, producer e dj francese sul brano Killah.