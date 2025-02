Perugiatoday.it - Ladro minorenne catturato dai carabinieri

Leggi su Perugiatoday.it

A 14 anni svaligia le case. Idi Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza di reato un 14enne per furto in abitazione. Su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia il ragazzino è stato rinchiuso nell’istituto penale per i minorenni di Firenze in attesa.