L’addio al killer di Cianfrone. Funerali di Spagnulo a Spinetoli, in chiesa le lacrime della moglie

Si sono tenuti ieri idi Giuseppe, ai quali ha partecipato, grazie ad un permesso anche laFrancesca Angiulli. Ad accogliere il feretro un paese quasi vuoto, sotto una pioggerellina, c’erano amici e parenti. Già dalle 14 alcune persone si sono riunite, nel piazzale antistante la piccolafrazione di San Pio X , a, per attendere la celebrazione delle esequie di, l’uomo di 58 anni, condannato all’ergastolo insieme allaFrancesca Angiulli, in quanto ritenuti responsabili dell’omicidio premeditato del vice comandante dei carabinieristazione di Monsampolo Antonioavvenuto il 3 giugno del 2020, a. L’uomo era da tempo malato, per questo, nonostante la sua condanna all’ergastolo, aveva anche ottenuto di permessi, che l’avevano riportato a