Avellinotoday.it - Lacedonia e Monteverde entrano nel progetto Smart Village di WindTre

Leggi su Avellinotoday.it

Nel cuore dell’Irpinia, declinando tradizione e futuro, il Comune die quello disi aprono a nuove opportunità di crescita e sviluppo, abbracciando le potenzialità offerte dalla trasformazione digitale in un’epoca in cui l’innovazione rappresenta la chiave per garantire.