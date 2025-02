Formiche.net - L’accordo sui minerali tra Usa e Ucraina è quasi realtà. I dettagli

, ma non solo. L’intesa che sembra essere stata trovata tra Kyiv e Washington pare non limitarsi solamente alle terre rare, ma anche ad altre risorse strategiche presenti nel suolo ucraino, come ad esempio gas e petrolio. Nella bozza della versione finale del, non ancora diffusa pubblicamente ma che è stata resa accessibile al Financial Times, viene prevista l’istituzione di un fondo comune al quale l’contribuirebbe con il 50% dei proventi derivanti dalla “futura monetizzazione” delle risorse minerarie di proprietà dello Stato, compresi petrolio e gas, e della logistica associata. Viene anche specificato che il fondo potrebbe usare le proprie risorse per finanziare alcuni progetti siti in.Tuttavia, nelnon risulterebbero incluse le risorse già sfruttate (e monetizzate) dall’, come ad esempio le attività già avviate di Naftogaz o Ukrnafta, i maggiori produttori di gas e petrolio dell’