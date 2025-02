Lettera43.it - La zampa di Nextalia tra Giovanna Salza e Corrado Passera e le altre pillole del giorno

Tra moglie e marito non mettere il dito. E tanto meno la. Infatti il marito in questione,, nelle attività della moglienon mette becco. E nemmeno quattrini. A metterli, invece, è, la società di private equity di Francesco Canzonieri, il cui fondoCapitale Rilancio ha investito in Ca’, il gruppo leader italiano nel campo delle cliniche veterinarie, di cuiè fondatrice e ceo, assumendone il controllo.dovrebbe appunto assicurare soldi e struttura manageriale per ulteriori salti in avanti. Per la cronacasi sono conosciuti quando lei lavorava all’ufficio stampa di Poste e lui ne era l’ad. I due si sono poi innamorati quando lei curava la comunicazione di Air One e lui stava organizzando la cordata capitanata da Banca Intesa per la fusione con Alitalia.