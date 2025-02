Dilei.it - La Volta Buona, Jessica in lacrime per papà Totò Schillaci: “Mi ha chiesto scusa”

Leggi su Dilei.it

è stato un calciatore iconico, ricordato in tutt’Italia per le sue prestazioni ai Mondiali del ’90. Amatissimo da svariate generazioni, è divenuto un simbolo. Purtroppo è morto molto giovane, lo scorso 18 settembre 2024, nella sua Palermo. A ricordarlo, mesi dopo, sua figlia, che nello studio de La, non ha potuto fare a meno di lasciar scorrere le proprie, moglie e figliQuella dinon è stata di certo la vita tipica dei calciatori di successo di oggi. Per anni in forza al Messina, il suo nome è poi esploso con Juventus e Inter, coronando il sogno della nazionale italiana e del Mondiale giocato da protagonista.Nel corso degli anni si è sposato due volte. La prima risale al 1987, con Rita, dalla quale si è poi separato nel 1995.