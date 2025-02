Bubinoblog - LA VOLTA BUONA: CATERINA BALIVO FESTEGGIA GLI ASCOLTI E LA RICONFERMA CITANDO BUBINO

Leggi su Bubinoblog

è al settimo cielo. Ladopo il necessario rodaggio continua a crescere negli, al di là della settimana di Sanremo dove ha stabilitoche non si vedevano da anni nel primo pomeriggio feriale di Rai1.Il talk show ha ripreso vigore con una formula di leggerezza, gossip, spettacoli e quel salotto pieno di ospiti che sono da anni la forza identitaria della. Ieri, dalle 15.20 alle 16.00, la distanza con Canale 5 era di soli 4 punti di share.Un divario impensabile ad inizio stagione quando tra talk di attualità e cronaca si è arrivati a pestarsi i piedi con Ore 14 su Rai2. Ora ognuno va per la sua strada con temi diversi e pubblici diversi per permettere alla Rai di vincere come gruppo.Lade Lal’avevamo anticipata e proprio oggil’ha ufficializzata sui socialproprioBlog.