Sport.quotidiano.net - La Vis lavora a gran ritmo. Solo Bove e Zoia a parte

Leggi su Sport.quotidiano.net

Allenamento quello di ieri, tutto incentrato sulla fase offensiva per la Vis. Stellone ha curato in particolare schemi d’attacco con le punte e i centrocampisti impegnati a turno. Tutti presenti, tranneche si sono allenati a. Come sempre il tecnico ha cercato di scandire i ritmi alla voce intensità, anche perché l’avversaria che si prospetta al "Benelli" è, a giudicare dalla classifica, la più impegnativa del girone: la capolista Entella. Giudice. Zero squalifiche ma l’ennesima ammenda per la Vis, stavolta per uno sfogo interno allo spogliatoio. Queste le decisioni del giudice di C dopo la nona giornata di ritorno. Ammende: Spal 1.400 euro (lancio fumogeni, cori oltraggiosi, striscione non autorizzato), Ascoli 500, Vis Pesaro 500 (per avere propri tesserati danneggiato la porta d’ingresso dello spogliatoio loro riservato), Rimini 400, Arezzo 300.