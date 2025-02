Ilfattoquotidiano.it - La Ue ora punta sulla cattura della Co2 dall’atmosfera. Ecco come funziona e tutti i dubbi su costi, rischi e vantaggi per l’ambiente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Europaanchenuova frontieradel carbonio, la rimozione direttamenteCO2. Mae impatti ambientali restano un problema. Nella Bussolacompetitività, la Commissione Ue prevede di “sviluppare incentivi per la rimozione del carbonio, anche attraverso la revisione del 2026direttiva sull’Emissions trading system”, il sistema europeo in cui le aziende vendono e comprano i permessi a inquinare. Un tassello che non compariva nelle bozze. Obiettivo: “Creare un business case per un sistema permanente di rimozioni” e compensare così “le emissioni residue dei settori hard to abate”. Tradotto: c’è da dimostrare (e mettere nero su bianco) che queste tecnologie siano attuabili eose. Al momento non si dettano tempi e modalità, né si spiega di che tipo di sostegno si sta parlando.