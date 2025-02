Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Daniel, morto in auto a 45 anni dopo la visita dal medico

Grottammare (Ascoli), 26 febbraio 2025 – Stroncato da un improvviso malore appena uscito dall’ambulatorio deldi famiglia. La vittima si chiamava TobiasAlvarez Lockmann italo-argentino di 45che risiedeva a Ripatransone con la sua famiglia. Laè avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì in via Crucioli, a Grottammare, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L’uomo, sposato e padre di un figlio, era un argentino di terza generazione che da alcunisi era trasferito a Ripatransone, dove per un periodo di tempo aveva lavorato come barista. Da tempo era malato e nel tardo pomeriggio di lunedì si era recato per unadalla dottoressa di famiglia per farsi prescrivere dei medicinali. Nei giorni precedenti l’uomo era stato dimesso dall’ospedale di San Benedetto per problemi oncologici di cui era affetta.