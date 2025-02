Milleunadonna.it - La tennista Elena Rybakina e la relazione tossica con il coach: “Il tuo problema è che non sei intelligente”

Leggi su Milleunadonna.it

Sono state inutili addirittura le telefonate della madre dellaall'allenatore croato Stefano Vukov: « Per favore, Stefano, non farla più piangere ». Non c'è niente da fare, lui continua a maltrattare la numero 7 della classifica mondiale, regina di Wimbledon 2022, moscovita naturalizzata kazaka, la25enneRyb.