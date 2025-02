Iltempo.it - La superficialità della sinistra a liquidare Afd

Leggi su Iltempo.it

Con brutaletutta laeuropea (quella italiana compresa) liquida il successo di Afd, mettendoli tutti in camicia nera con svastiche d'ordinanza, pronti a mettere gli ebrei nei forni (ebrei che nel frattempo sono diventati molto antipatici proprio allae simpatici alla destra, ma guarda un po'). Allora bisogna dirlo chiaro e forte: questa semplificazione non è solo insensata, è anche disastrosa per il decente funzionamentodemocrazia tedesca. Intanto le proporzioni: solo una persona in assoluta malafede può pensare che oltre dieci milioni di tedeschi sono nel 2025 seguaci di Hitler esua ideologia selvaggia ed omicida. Poi ci sono le analisi del voto, che dimostrano come la destra tedesca ha raccolto consensi vastissimi nelle nuove generazioni e nei quarantenni, cioè tutte persone nate dopo il 1980: altro che nostalgici ottuagenari.