Europa.today.it - La strana tecnica del capotreno per gestire le carrozze sovraffollate: "Studenti scendete: priorità ai lavoratori"

Leggi su Europa.today.it

Ennesima mattinata di disservizi sulla linea ferroviaria Sfm 1, che unisce Chieri e Rivarolo, passando da Torino. Oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, la corsa delle 7,20 da Chieri non è partita per via di un guasto tecnico. Tutti i passeggeri che avrebbero dovuto salire a bordo di quel treno.