La strage di Pioltello. Le famiglie e quel dolore infinito il giorno dopo le sentenze di assoluzione e una sola condanna. "Non ditemi nulla, non voglio sapere..."

Offanengo (Cremona), 26 febbraio 2025 – Sette anni di processo da25 gennaio 2018 in cui, alle 6.57 del mattino, il regionale 10452 Cremona-Milano Porta Garibaldi, deragliò a, provocando tre vittime (Ida Milanesi, Alessandra Giuseppina Pirri e Pierangela Tadini), il ferimento di altre cento persone e più di 6 milioni di euro di danni. E ieri, oltre quattro ore di camera di consiglio, prima di un pronuncia diper quasi tutti gli imputati: tutti i manager assolti, perché, in sintesi, non ci sono prove di condotte commissive o omissive in relazione al giunto rotto, causa del disastro, né prove dell’informazione sulla scarsa manutenzione. Unicoto il “capo dei manutentori” dila tratta ferroviaria. Per i giudici la sua colpa è stata aver "sottovalutato il rischio, a lui noto, di rottura del giunto ammalorato del binario”, cioè la causa dell’incidente.