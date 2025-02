Amica.it - La storia di un eroe italiano: la prima clip di "Il NIbbio", il film che racconta chi era Nicola Calipari nel ventennale della morte

Un servitore dello Stato. Che ha pagato con la vita la sua abnegazione. Per salvare una cittadina italiana. Quella delIl, nelle sale con Notorious Pictures dal 6 marzo, è lavera di. L’alto dirigente del Sismi (gli ex servizi segreti italiani) che si è sacrificato per salvare la giornalista Giuliana Sgrena. Rapita in Iraq da una cellula terroristica nel 2005. Nellache vedete qui sopra in anteesclusiva, vediamo uno scorcio dell’uomo dietro alla spia: un marito, un padre.La trama di “Il”Era il 5 marzo quando, nelle fasi finaliliberazione,viene ucciso dai colpi sparati dai soldati americani di stanza in Iraq. La pellicola, diretta da Alessandro Tonda e scritta da Sandro Petraglia,i 28 giorni che hanno preceduto la tragedia.