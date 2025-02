Amica.it - La storia di Fendi in passerella: la sfilata-evento per i 100 anni

Leggi su Amica.it

La seconda giornata della Milano Fashion Week si è chiusa con uno degli show più attesi: laper i 100di. Oltre all’installazione delle edicole in città, La Maison romana ha celebrato il suo primo secolo dicon unaco-ed curata da Silvia Venturini, salutata da una standing ovation alla fine dello show. LaAutunno/Inverno 2025-26 diè anche la prima senza Kim Jones: l’ex direttore creativo ha lasciato lo scorso autunno l’incarico, dopo 4.LaAutunno/Inverno 25-26 diSono due bambini ad aprire (letteralmente) la, schiudendo i battenti di un portone, ingresso immaginario e simbolico delle modelle. Il primo look è il manifesto di tutta la collezione: una pelliccia, pilastro e feticcio della Maison romana, che non l’ha mai abbandonata, neanche quando la sensibilità del pubblico sembrava andare in un’altra direzione.