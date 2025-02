Zon.it - La storia di Edoardo Bove, dai primi calci a un pallone a un futuro ancora incerto

Leggi su Zon.it

Il primo dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter,crolla improvvisamente al 17° minuto. La scena è drammatica perché dopo essersi allacciato le scarpe il giovaneatore inizia a barcollare e si accascia a terra. Calhanoglu e Dumfries sono stati ia rendersi conto della situazione. Il compagno Danilo Cataldi è invece intervenuto immediatamente spostando la lingua per evitare che ostruisse le vie respiratorie. Dopo il primo intervento in campoè stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Careggi, dove con tempestività è stato sottoposto a cure intensive.La partita è stata subito sospesa, aprendo così un capitolo di incertezza nel calendario della Serie A. Ad oggi, infatti,non è stata comunicata una data ufficiale per il recupero del match, con le due società e la Legao che mantengono un rigoroso silenzio sulla questione.