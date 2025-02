Sport.quotidiano.net - La storia: a 45 anni l’ex del Cagliari è protagonista con la FC Zeta Milano. Jeda, dalla A alla Terza Categoria. Il bomber col vizio del gol (ben 15)

Oltre 100 presenze in serie A, un passato in squadre importanti come, Vicenza, Novara e Lecce, un presente ancora sui campi (daconsumato) e un futuro tutto da scrivere. Perché anche all’alba dei 46puoi non essere pronto per appendere le scarpette al chiodo, visto che stai giocando un altro campionato da, con ben quindi gol già realizzati e una promozione dietro l’angolo.ias Capucho Neves, brasiliano di nascita ma con cittadinanza italiana, non finisce di stupire. Vero, il palcoscenico della serie A è solo un bel ricordo e laalmeno per lui è qualcosa in più di un semplice hobby, ma il giocatore ha preso molto seriamente l’impegno con la FC, la squadra dell’ambizioso progetto di Zw Jackson (alias Antonio Pellegrino), noto youtuber da oltre un milione di iscritti.