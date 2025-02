It.insideover.com - La spy story che può danneggiare i rapporti tra Algeria e Francia

Leggi su It.insideover.com

Le relazioni tra, già tese come una corda di violino pronta a spezzarsi, sembrano aver trovato un nuovo spunto per precipitare nel gorgo della diffidenza reciproca. La notizia arriva come un colpo di vento sahariano: il direttore della filiale algerina di Amarante International, un cittadino algerino il cui nome resta avvolto nel mistero, è detenuto da oltre un anno con l’accusa di spionaggio. Un caso che, a guardarlo da vicino, sembra quasi un copione scritto per alimentare sospetti e alimentare narrazioni, ma che sotto la superficie nasconde le cicatrici di un rapporto storico mai davvero sanato.Il caso Amarante InternationalAmarante International non è un nome qualunque. È una di quelle realtà che si muovono nei chiaroscuri della sicurezza privata, un settore dove i confini tra protezione, intelligence e interessi nazionali si fanno labili.