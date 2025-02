Lanazione.it - La Spezia, droga nel bar del Tribunale, arrestati il gestore e un operaio

La, 26 febbraio 2025 – La guardia di finanza dellaha arrestato in flagranza di reato un barista di 40 anni e un 37ennedi un’azienda edile locale. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata la mattina del 25 febbraio, quando i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno fermato, nei pressi del, un uomo trovato in possesso di tre grammi di cocaina. L’indagine è quindi proseguita con una perquisizione in un bar dove, grazie anche all’ausilio delle unità cinofile, sono stati rinvenuti ulteriori 50 grammi di cocaina nella disponibilità del titolare. Le verifiche hanno poi portato all’individuazione del possibile fornitore della. Nella sua abitazione e nel garage sono stati trovati 550 grammi di cocaina, suddivisi in panetti da 100 e 50 grammi, oltre a 120 grammi di hashish.