Amica.it - La sfilata di Diesel: immersione nella street art

Leggi su Amica.it

Per laco-ed autunno inverno 2025-2026,ha accolto il pubblico in una location immensa, tappezzata di graffiti. La passerella ruota attorno ad una installazione gonfiabile, realizzata da studio Dennis Vanderbroeck, simile a quella scelta da Glenn Martens per la suadi debutto da. La scultura si trasforma in una tela su cui oltre 7000 artisti, autori famosi come dilettanti, hanno realizzato un’opera collettiva diart. “Adoro che migliaia di persone nel mondo abbiano lavorato per creare la scenografia. Abbiamo dato al collettivo globale diart libertà creativa, ognuno si è espresso a modo suo. Questa è la vera democrazia di”, afferma Glenn Martens, direttore creativo del brand fondato da Renzo Rosso. In passerella, il fascino diper le proporzioni estreme si manifesta in gonne e jeans a vita bassa, che rimangono in posizione grazie a cinture con fibbia.