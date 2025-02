Lanazione.it - La scomparsa di Alcide Menchini. Commosso ricordo di Spi Cgil e Anpi

Lutto in città per ladi, personaggio molto conosciuto anche per la sua attività nell’e come sindacalista nello Spi. Inoltreè stato molto attivo anche nell’associazione degli alpini e nell’Anmil. Aveva 94 anni. La salma si trova presso la struttura della Don Gnocchi, a Marina di Massa, i funerali si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa dei Quercioli. "Era un grande organizzatore di iniziative, eventi e attività legate alla partecipazione e al vivere sociale – ricorda con affetto l’di Massa, sezione Patrioti Apuani –. Negli ultimi anni era stato anche nominato presidente onorario della sezione. L’oggi lo saluterà con il proprio labaro". Cordoglio anche da parte dello Spi-di Massa e Montignoso, che si stringe attorno alla figlia e ai familiari.