La rivincita del petrolio | BP taglia spesa rinnovabili e punta su fonti fossili

Brtish Petroleum ha presentato una nuova e “radicale” strategia di riorganizzazione delle sue attività e di riallocazione del capitale, che rompe con il più recente passato ea migliorare le performance finanziarie, il flusso di cassa, i rendimenti e il valore azionario sul lungo periodo, prevedendo una riduzione significativa dei costi.“Oggi abbiamo ripristinato radicalmente la strategia di Bp”, ha affermato il CEO Murray Auchincloss, spiegando “stiamo riducendo e riallocando le spese in conto capitale verso le nostre attività a più alto rendimento, per stimolare la crescita e perseguire miglioramenti delle performance e efficienza nei costi. Tutto al servizio di una crescita sostenibile del flusso di cassa e dei rendimenti”.Taglio investimenti: focus sue gasBp ha annunciato un taglio dellaannuale in conto capitale (investimenti) a 13-15 mi8liarid di dollari entro il 2027,ndo al contempo a 20 miliardi di dollari di disinvestimenti entro lo stesso periodo.