Sport.quotidiano.net - La Rimadesio affonda a Piacenza. Risveglio amaro dopo l’illusione. Stasera in casa arriva Omegna

batte la (ex) capolista Legnano 76-69. Quattro giornilaperde malamente lo scontro diretto di71-60essere sempre stata sotto e quasi mai in partita incassando un pesantissimo 0-2 contro i biancorossi, quart’ultimi a -2 ma anche con un match da recuperare e facendosi raggiungere da Crema, vittoriosa contro Capo d’Orlando. Peggiore domenica non poteva essere per la squadra di coach Regazzil’exploit contro gli Knights, peggiore scenario non poteva presentarsi alla vigilia del terzo turno infrasettimanale di un febbraio assurdo (sette partite in calendario!) che vedràalle 21 laospitare eccezionalmente al palazzetto “Aldo Moro“ (al PalaFitLine c’è Cantù-Livorno di A2) la Paffoni, sesta forza del campionato. La gara di andata fa parte della collezione delle occasioni perse 2024/25.