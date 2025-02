Cesenatoday.it - La 'rielezione' della deputata cesenate Buonguerrieri, Fratelli d'Italia: "Dopo il riconteggio i voti sono aumentati"

Leggi su Cesenatoday.it

"L'esito è chiaro: l'uninominale di Ravenna resta al centrodestra, aumenta il consenso did’. Un ottimo risultato che conferma come non esistano più baluardi rossi inespugnabili". Questo il commento del senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale did'