La retata della polizia contro le baby gang | 73 arresti e 142 denunce

Leggi su Open.online

Sessanta maggiorenni e 13 minorenni arrestati in flagranza o sottoposti a fermo. Per reatila persona (compreso il tentato omicidio), il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Altri 142 denunciati per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Tra loro 29 minorenni. E ancora: sequestri di gioielli e cellulari rubati, armi, droga. E sono stati individuati 600 profili social inneggianti all’odio e alla violenza fisica. Ancheappartenenti alle Forze di. Questo è il bilancio di un’operazione in tutta Italiadi Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrastocriminalità giovanile.Lasulla movidaGli agenti hannollato, soprattutto in aree di spaccio e“movida”, circa 13 mila giovani, di cui 3 mila minorenni.