Ilfattoquotidiano.it - La resistenza di Zelensky a un accordo con la Russia c’entra anche con la memoria collettiva ucraina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Greta Di MattiaDa fantoccio a comico mediocre, lo spettro di appellativi rivolti ultimamente a Volodymyrha lasciato ben poco spazio alle sfumature. In un mondo in cui queste ultime vengono sacrificate sull’altare di presunte verità assolute gridate da poli opposti, vi propongo di volgere lo sguardo oltre il giallo del grano e il blu del cielo ucraini per capire che forse ladialla ricerca di un compromesso con lanon è imputabile unicamente alla volontà del Presidente ucraino, ma affonda le radici in una realtà che non è giusto ignorare: la.Ebbene, ladel popolo ucraino è composta da molteplici eventi traumatici derivanti da decenni di dominio sovietico nonché da anni di ingerenza russa nella politica dell’indipendente, eventi che hanno reso più difficile la fiducia in una possibile trattativa con la, specialmente se scoraggiata da coloro che promettevano un’irrealistica vittoria finale.