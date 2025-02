Amica.it - La regina Camilla ha dato al suo nuovo adorabile cagnolino un nome molto buffo

Leggi su Amica.it

L’avevamo lasciata in lutto, qualche mese fa, per la perdita dell’adorata Beth, ilche aveva adottato in un rifugio per animali nel 2011 ma che era stata costretta a sopprimere a causa di un tumore incurabile. Oggi, invece, scopriamo che laè riuscita a voltare pagina. E il merito va sempre a un, amico a quattro zampe. Laha unL’annuncio lo ha fatto la stessa, il 25 febbraio, durante la visita della Beaney House of Art & Knowledge a Canterbury. Nel corso dell’incontro con i cani-guida, la donna ha rivelato a un gruppo di persone: «Ho appena preso uncucciolo», facendo intendere che l’animale è arrivato a prendere il posto dell’adorata Beth, il precedente amico a quattro zampe che ha fatto compagnia, insieme a Bluebell, per molti anni, alla moglie di re Carlo.