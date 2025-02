Lettera43.it - La reazione delle opposizioni al video di Trump su Gaza: «Meloni prenda le distanze»

Leggi su Lettera43.it

Ilche Donaldha condiviso sui canali social, generato con l’intelligenza artificiale e con protagonista la versione della Striscia didel futuro sotto il controllo degli Usa, ha fatto insorgere le. Il Movimento 5 stelle e il Pd hanno preso posizione e chiesto alla presidente del Consiglio Giorgiadi prendere le distanza dal presidente degli Stati Uniti e dalla clip, definendola «un insulto». Pentastellati e dem sono stati i primi ad attaccare, seguiti da Avs, Italia viva, Azione e +Europa. Con il dibattito arrivato, quindi, anche alla Camera.“is finally here.”Donaldjust posted this AIon Truth Social about theStrip.This is a reminder that in recent weeks,has repeatedly said that the U.S. will “own” and has said its 2 million residents will be relocated.