La rapina violenta fuori dalla discoteca, caccia a tre giovani balordi. La verità dalle telecamere in zona

Sondrio, 26 febbraio 2025 – “Contrastare la microcriminalità prima che sia troppo tardi”. Preoccupazione e rabbia sui social - insieme a inquietanti desideri di farsi giustizia da soli e a decine e decine di affermazioni palesemente xenofobe – si sono moltiplicati dopo l’episodio diai danni di un sondriese minorenne in località Porto di Albosaggia, dove il ragazzo nella notte tra sabato e domenica è stato accerchiato da tre nordafricani che lo hanno minacciato con un coltello e gli hanno rubato soldi e un giubbotto firmato. È andata meglio a una ragazza cui i tre hanno intimato di non reagire, altrimenti sarebbe statata, che però a differenza del minorenne recatosi in Questura con il padre, non ha denunciato. Per entrambi momenti che comunque difficilmente scorderanno, mentre proseguono le indagini della Mobile del commissario capo Francesco Castaldo volte a risalire all’identità dei tretori anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza che nella, meta di numerosissiminel fine settimana, non mancano.