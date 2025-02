Ilrestodelcarlino.it - "La qualità sempre al primo posto"

Sciarpe scaldacollo in cachemire ripiegate a forma di simpatici e colorati ‘croissant’; sciarpe e cuffie in mohair soffici come nuvole; cuffie e mantelli in cachemire con pelo applicato in pezzi unici; le simpatiche cagoules (sorta di cappucci in lana, allacciati al collo) e poi i cappelli, di ogni forgia. Ma anche stavolta, nello stand del cappellificio Marini Silvano negli spazi del Mipel alla fiera Rho a Milano, ci sono novità. Naida Marini, a chi sono piaciute di più le novità che avete portato in fiera quest’anno?"Sono piaciute molto a clienti giapponesi, francesi, canadesi". Ci fa qualche esempio?"Il riferimento è ai cappelli a tesa larga con ricami realizzati a mano. Il nostro cappellificio di Montappone punta a proporre prodotti che esulano da target più squisitamente commerciali.