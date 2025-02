Ilrestodelcarlino.it - ‘La pulce nell’orecchio’ che scatena gli equivoci

Sabato alle 20.30 e domenica alle 16, al teatro Bonci, si rappresenta "Lanell’orecchio", un vaudeville di Georges Feydeau; traduzione, adattamento e drammaturgia di Carmelo Rifici e Tindaro Granata. La regia è di Carmelo Rifici, direttore artistico di LAC Lugano Arte e Cultura, il quale, dopo diversi anni, e l’allestimento di tragedie greche, torna alla regia di una commedia brillante qual è Lanell’orecchio. Rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1907, e composta dal massimo esponente del vaudeville tra Otto e Novecento è una commedia degliti proprio da quella "", quel dubbio che si insinua nella mente di una moglie gelosa e sospettosa dell’infedeltà del marito. Per coglierlo sul fatto gli fa pervenire tramite un’amica, un’appassionata lettera d’amore, dandogli appuntamento in un albergo piuttosto equivoco, dove lei stessa si recherà convinta di coglierlo sul fatto.