Baritoday.it - La Puglia si mette in vetrina: a Bari i buyer di tutto il mondo per promuovere bellezze e turismo

Leggi su Baritoday.it

Ha preso il via a, negli spazi della Fiera del Levante, la rassegna Btm BuyMeet & Connect, perilnella regione. Attesi nel capoluogo pugliesi numerosidail."Btm si conferma un appuntamento sempre più strategico per ilpugliese, non.