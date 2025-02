Brindisireport.it - "La prudenza non ha età": il convegno per prevenire le truffe agli anziani

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Giovedi? 27 Febbraio 2025 dalle 17, presso l'oratorio dei Salesiani sito in via Appia a Brindisi, la segreteria provinciale del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) di Brindisi organizza il"Lanon ha eta?". Si parlerà dei comportamenti da adottare per.