Ilrestodelcarlino.it - La provinciale tra turismo e disagi: "Questa strada necessita di lavori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LaSan Biagio, a Lapedona, fa da ago della bilancia tra gli sforzi dei sindaci dei piccoli Comuni e la risposta data dalla Provincia. San Biagio è un’arteria di circa tre chilometri che collega Lapedona alla Statale 16. Nel tratto ci sono cinque abitazioni, uno studio dentistico, una struttura turistica e terreni di produttori. Ciononostante, il mantole (quasi interamente privo di asfalto) è in condizioni critiche per cedimenti, smottamenti e crolli, al punto che (da anni) la provincia ha apposto il cartello di pericolo al transito. Una condizione dovuta ad incuria e abbandono che prosegue da circa dieci anni, andata sempre a peggiorare, al punto che i cittadini residenti hanno sottoscritto una petizione per chiedere un intervento. Petizione risalente agli anni scorsi, che l’attuale sindaco Mauro Pieroni di recente ri-elezione, ha deciso di inserire tra i punti all’ordine del giorno della seduta di Consiglio in programma stasera.