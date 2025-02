Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Cruz scopre il tradimento di Alonso

Una sconvolgente verità si farà strada nelle prossime puntate La. Tutto inizierà quando Lorenzo svelerà ache il marito l’avrà tradita con Maria Antonia. Come reagirà la Ezquerdo? Scopriamolo insieme.La, anticipazionivuole allontanare Maria AntoniaIl bacio trae Maria Antonia farà scattare nella donna il desiderio di poter vivere il suo amore con il marchese alla luce del sole. Mentre le sue richieste verso il marito disi faranno via via più pressanti, lui vedrà un’unica strada di uscita: convincere la moglie ad allontanare l’amica da La!Approfittando del ritorno di Manuel dal fronte, cercherà così di convinceread allontanare Maria Antonia, visto che la sua presenza non sarà più necessaria. Il marchese dirà alla moglie che – con molta probabilità – anche Maria Antonia vorrebbe poter tornare a casa sua, quella stessa casa che aveva lasciato per trasferirsi alla tenuta e confortarla durante l’assenza del figlio.