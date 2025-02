Dayitalianews.com - La procura di Milano sequestra oltre 46 milioni di euro a DHL

Per una presunta frode fiscale Iva, tra il 2019 e il 2023.Ladiha ordinato il sequestro preventivo d’urgenza di46,8dinei confronti di Dhl Express Italy, nell’ambito di un’indagine su una presunta frode fiscale legata all’IVA. Secondo le accuse, tra il 2019 e il 2023 sarebbero state utilizzate fatture false relative agli appalti per la fornitura di manodopera. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di, che ha eseguito il provvedimento disposto dai magistrati.L. B., responsabile delle dichiarazioni IVA oggetto dell’indagine, è sotto inchiesta con l’accusa di dichiarazione fraudolenta, mentre la società è coinvolta in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.