Ilfoglio.it - La polemica della Lega sul libro di Walter Veltroni è inutile

Leggi su Ilfoglio.it

Lariguardo alla distribuzione deldisulla Costituzione in una scuola elementare di Buccinasco èal quadrato eal cubo. Èin quanto pretestuosa: non ha senso accusare di propaganda gender la storia di un ragazzino costretto a calzare le scarpezia poiché le proprie sono rotte ed è troppo povero per farle riparare. Èal quadrato in quanto ottusa: è innegabile cheabbia svolto un ruolo nell’evoluzionesinistra italiana e che, di conseguenza, la sua prospettiva risuoni in particolar modo di quei valori; altrettanto innegabile è tuttavia che a scuola la trasmissione del sapere deve sempre passare attraverso l’interpretazione, ossia l’esposizione di prospettive nella consapevolezza che sono parziali.