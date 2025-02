Milanotoday.it - La pioggia non ha cancellato lo smog: Milano (ancora) stretta nella morsa del Pm10

Leggi su Milanotoday.it

Lanon ha risolto il problema dell’inquinamento a: la qualità dell’aria resta pessima e, per ora, non sono scattate misure anti, anche se la situazione potrebbe cambiare in giornata. Martedì 25 febbraio, le centraline Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben.