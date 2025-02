Notizie.com - La pace delle terre rare, venerdì Zelensky firmerà con Trump l’accordo: ecco cosa prevede il “fondo” condiviso tra Usa e Ucraina

Dopo giorni di durissimi attacchi e fibrillazioni internazionali, il presidente ucraino Volodomyr Zelesnsky saràa Washington con Donald.Laconil “tra Usa e(ANSA FOTO) – Notizie.comA confermarlo è stato lo stesso presidente statunitense. “Ho sentito che verrà. – ha detto il tycoon ai giornalisti nello studio ovale – Per me va bene se lo desidera. E vorrebbe firmarlo insieme a me. Capisco che è unaimportante, molto importante”.Il riferimento diè alsulle, ovvero sullo sfruttamento minerario, che ha visto trattative tesissime. Parallelamente, infatti, gli Usa hanno portato avanti i negoziati per lacon la Russia. Ovvero con il Paese che tre anni fa ha invaso l’dando vita al conflitto.