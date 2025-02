Amica.it - La nuova linea make up di Pat McGrath è ispirata a Candy Crush

Gloss dalla finitura metallica, rossetti mat, smalti dai colori accesi e scintillanti: Patha deciso di divertirsi, e di divertire, lanciando unabeauty in collaborazione con, l’iconico gioco per smartphone dedicato al mondo zuccheroso e coloratissimo delle caramelle.Un anello da 10.000 dollari nascosto tra gli ordiniLacollaborazioneSaga x PatLabs debutterà ufficialmente giovedì 27 febbraio, anche se alcuni prodotti come rossetto e gloss sono già disponibili sul sito ufficiale della guru delle truccatrici. E i prodotti della collezione Divine c’è una sorpresa nascosta, tre anelli disegnati da Basliq in oro 22 carati da 10.000 dollari con diamanti, rubini e zaffiri, che – secondo quanto riportato da Us Weekly – sono stati “nascosti” tra gli ordini online.