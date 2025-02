Ilgiorno.it - La nuova arena del basket. A Cantù arriva Malagò : "Allineamento di pianeti"

"Undifortunato", come l’ha definita il presidente del Coni, Giovanniospite ieri in città, ladiche in costruzione nel grande cantiere in corso Europa e sarà pronta nel 2026, l’anno delle Olimpiadi di Milano Cortina. "Quest’opera è frutto del perfetto connubio tra pubblico e privato. La passione è la molla fondamentale, ma non basta, occorrono professionisti seri che supportano l’iter e le dinamiche a livello locale non devono disconoscere gli obiettivi di partenza. In questo caso è andato tutto bene, purtroppo in Italia resta un’eccezione". Merito della società, ma anche del Comune che ci ha creduto fin dal primo momento. "Noi abbiamo coccolato questo progetto fin dall’inizio - ha ricordato il sindaco, Alice Galbiati - per questo abbiamo dato il nostro piccolo contributo.