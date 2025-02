Davidemaggio.it - La Notte degli Oscar confermata in diretta su Rai 1

Al Dolby Theatre di Los Angeles tutto è pronto per un appuntamento ormai storico e tra i più attesi, che si rinnova ogni anno: la, la cerimonia che assegna i premi cinematografici più prestigiosi e antichi al mondo. E in Italia, per il secondo anno consecutivo, sarà lo studio de La Vita ina ‘vestirsi da sera’ per seguire l’evento insulla Rai.2025: quando e dove seguire la cerimonia inTVLa 97° edizioneè in programma a Los Angeles domenica 2 marzo 2025, a partire dalle 16 (ora locale), con la conduzione di Conan Christopher O’Brien.In Italia sarà ‘fonda’ quando si assisterà alla consegna delle ambite statuette (qui tutte le nomination). Ladi Rai 1 (e RaiPlay), con lo speciales – Laincondotto da Alberto Matano, scatterà in largo anticipo domenica sera alle 23.